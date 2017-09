Die Waldstücke unterhalb der Strasse haben jetzt teilweise steileres Terrain bekommen. «In Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt und dem Raumplanungsamt wurden die Böschungen neu planiert und teils bereits schon mit Humus aufgefüllt, damit wieder Wiesland wachsen kann. In den Waldstücken wurden Sicherungsnetze aus Biomaterial ausgelegt, damit sich Waldpflanzen wieder ansiedeln können», beschreibt Kummer die Massnahmen.

Bei allen Arbeiten sei man mit den zuständigen Förstern und Landbesitzern stets im Gespräch. Mit dem Verkehrlaufe es gut, sagt Kummer. «Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass am Passwang gebaut wird.»

Ob sich das Gelände hier trotz der Sickerleitungen weiter bewegt, werde bereits heute halbjährlich gemessen, so Kummer. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt sollten bis Ende 2017 beendet sein. Ab 2020 wird die Sanierung der Passstrasse ab Neuhüsli Richtung Tunnel wiederum in Etappen an die Hand genommen.

Die Kosten der Strassensanierung vom Zingelentunnel Nordportal bis Schiltloch betragen insgesamt 21,5 Mio. Franken, inklusive Nachtragskredit.