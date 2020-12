Projektierungskredit für Turnhalle wird fast an die Urne gebracht – mehr Steuereinnahmen trotz Corona und Steuervorlage

Härkingen lebt die direkte Demokratie: An der vergangenen Budgetgemeindeversammlung löste der Projektierungskredit für eine neue Turnhalle eine kleine Opposition aus – es kommt fast zur Urnenabstimmung.

Es geht dabei um 130’000 Franken: So viel kostet es, das Bauprojekt für die geplante Einfachturnhalle in Härkingen zu erarbeiten. Wie Gemeindepräsident Daniel Nützi an der vergangenen Versammlung erklärte, ist das lediglich ein weiterer Schritt in der Planungsphase und noch kein Ja zum Bau der Halle. Aus den bisherigen Untersuchungen ging hervor, dass nur eine neue Einfachturnhalle mit zusätzlichen

Garderoben und Duschen den bestehenden Platzbedarf decken kann.

2019 beispielsweise habe die Gemeinde 25’000 Franken für die Miete von externen Hallen in anderen Gemeinden ausgeben müssen, wie Nützi anhängt. Das betreffe vor allem den Fussballclub und den Unihockeyverein.

Einfachturnhalle mit Untergeschoss

Das Resultat der Vorprojektphase wurde diesen Herbst vom Gemeinderat genehmigt: Geplant ist eine Einfachturnhalle südlich der bestehenden Mehrzweckhalle. Der insgesamt rund 8 Meter hohe Bau soll 2,7 Meter in den Boden versenkt werden. Das schaffe die Möglichkeit, über den bestehenden Haupteingang der Mehrzweckhalle und über eine unterirdische Verbindung die beiden Hallen zu verbinden «und Synergien zu nutzen», wie Nützi es erklärte. Im UG sollen zusätzlich vier Garderoben und vier Duschen Platz finden.

Die Halle sei so konzipiert, dass sie in Zukunft zu einer Doppelhalle ausgebaut werden könne. Kosten für das Projekt: rund 3,6 Millionen Franken, über die im Herbst 21 an der Urne entschieden werden soll. In einem nächsten Schritt soll nun für 130’000 Franken das konkrete Bauprojekt für die Einfachhalle ausgearbeitet und verfeinert werden.

Abstimmung über das Eintreten auf den Antrag

Noch bevor der Gemeinderat diese Informationen den anwesenden 80 Stimmbürgern präsentieren konnte, meldete sich Roland Nünlist aus dem Saal. Er wolle nicht auf das Geschäft eintreten. 53 der Anwesenden waren allerdings anderer Meinung und das Geschäft wurde schliesslich behandelt.

In der anschliessenden Fragerunde meldeten sich weitere besorgte Bürger. Gerhard Studer etwa befürchte, dass es im geplanten Untergeschoss wegen des Grundwassers zu Wasserschäden kommen könnte. Gemeindepräsident Nützi wiederholte, dass die Versenkung der Halle mit den Verbindungsmöglichkeiten mit der alten Halle zu tun hat. Der Architekt des Projektes, Thomas Schwab vom Oltner werk1, versicherte, dass den Involvierten das Problem bewusst sei und man dem mit entsprechenden Massnahmen Rechnung tragen werde.

Dominique Aeby wollte anschliessend wissen, ob die Verkehrssituation miteinberechnet wurde. Dieses Thema sei im Vorprojekt nicht vorgekommen. Die Verkehrssituation betreffe vor allem das Quartier Rain, wo teilweise Hallennutzer durchfahren, erläuterte Daniel Nützi nochmals. Man habe die Vereine darauf sensibilisiert, die Ausfahrt via Fröschen- oder Aeschgasse zu nutzen. Der Gemeinderat werde diesen Punkt im Auge behalten und bei Bedarf weitere Massnahmen prüfen

130’000 Franken an die Urne tragen

Die Investition von 3,6 Millionen Franken wurde in den Finanzplan bis 2026 miteinbezogen, wie Daniel Nützi vor der Abstimmung betonte. Mit voraussichtlich 6 Millionen Franken Eigenkapital im Jahr 2026 sei die finanzielle Lage der Gemeinde gesund und die Investition absolut tragbar.

Dennoch verlangte Roland Nünlist, über den 130’000 Franken Projektierungskredit an der Urne zu entscheiden. Wegen Corona seien viele nicht zur Versammlung erschienen, die eigentlich hätten abstimmen wollen. 27 Stimmen hätte es dafür gebraucht – ein Drittel der Anwesenden Stimmbürger. Doch der Antrag kam mit 23 Ja-Stimmen nur knapp nicht durch. Schliesslich wurden die 130’000 Franken für das Bauprojekt mit deutlichen 51 Stimmen genehmigt.