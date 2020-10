Projekt gegen den Mitgliederschwund: Instrumentalunterricht für Erwachsene wird angeboten

Ein neues Projekt bietet ab nächsten Februar Bläser- und Perkussionsunterricht für Erwachsene in der Region Thal und Gäu an. Die Organisatorin der Musikklassen ist die Leiterin der Musikschule Gäu Barbara Zamarian. Sie hat das Projekt gemeinsam mit neun Musikgesellschaften ins Leben gerufen. «Wir sind überzeugt, dass im Thal und Gäu Bedarf für musikalische Erwachsenenbildung besteht», schreibt sie in einer ersten Mitteilung.

Musikgesellschaften brauchen Mitglieder

Bedarf haben einerseits die Musikgesellschaften: Sie kämpfen mit Mitgliederschwund und damit um ihre Zukunft. Die Organisatoren möchten mit gezieltem Unterricht für Blas- und Perkussionsinstrumente mehr Erwachsene dazu motivieren, ein Instrument zu erlernen und sie im besten Fall auch als Mitglieder von Musikgesellschaften gewinnen.

Gleichzeitig will Zamarian mit dem Projekt Erwachsenen die Möglichkeit geben, ein Instrument zu erlernen. Die Musikklassen richten sich an alle, die schon immer ein Blasinstrument erlernen wollten oder seit langem nicht mehr gespielt haben. Das Angebot unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt vom Erwachsenenunterricht an Musikschulen: Er findet in Gruppen statt. «Oft ist es einfacher zusammen mit Gleichgesinnten einzusteigen», sagt Zamarian. Die Nachfrage nach Gruppenunterricht sei gross. «In der Gruppe ist es oft entspannter und man hat weniger Druck.»

Das Ziel: Ein Konzert am Ende des Semesters

Der Unterricht soll im Februar 2021 starten und jeweils wöchentlich am Mittwochabend im Bienkensaal in Oensingen stattfinden und vorerst über vier Semester dauern. Es finden in dieser Zeit sowohl gemeinsame Proben (Tuttiproben) als auch Proben in den Instrumentengruppen (Registerproben) statt. Die Hauptleitung hat Hans Burkhalter, Dirigent und Musiker aus Zuchwil. Bei den Registerproben werden ausgebildete Musiklehrpersonen beigezogen.

Das Ziel sei es am Ende jedes Semesters ein kleines Konzert aufzuführen.«Ich hoffe schon, dass wir mindestens 20 Leute dafür begeistern können», sagt die Organisatorin Zamarian. Mindestens aber müssten es 15 Teilnehmer sein, damit sie das Projekt auch wirklich durchführen kann.