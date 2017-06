Bligg tritt heuer exklusiv bei St. Peter at Sunset in Kestenholz auf. Seinen Fans wird der Mundartmusiker am 8. Juli am Open Air etwas bieten, was er noch nie getan hat: Eine Best-of-Show mit Hits aus seiner gesamten 20-jährigen Karriere, wie er bei einem Besuch auf dem Festivalgelände verraten hat. Ein Interview, in dem der Zürcher Künstler frisch von der Leber weg über sein Leben und seine Musik plaudert. Bei der Begrüssung verdreht Bligg scherzhaft die Augen. «Was, noch ein Interview, das ist nicht dein Ernst.» Der Musiker hat einen Medienmarathon hinter sich. Kein Wunder. Alle sind neugierig, zu erfahren, warum gerade dieser eine Auftritt im Gäu? Dennoch die erste Frage, die sich aufdrängt und kommen muss:

Was hat dich dazu bewogen, in deinem «Pausenjahr» doch ein einziges Konzert zu spielen?

Bligg: Wir haben uns Anfang Jahr entschieden, eine Pause einzulegen. Es ist nicht so, dass ich jetzt in Badehose vor dem Grill stehe. Hinter Bligg steht auch ein Apparat an Bürokratie, meine Agentur DreamStar Entertainment. Wir hatten jetzt endlich mal Zeit, unsere «Küche» aufzuräumen. Es ist vielmehr eine Bligg-Künstlerpause. Wir arbeiten trotzdem und bereiten uns intensiv auf neue Projekte vor. Das tut auch mir als Künstler gut. Ich bin ja Vater geworden, möchte Zeit haben für mein Kind. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Vielleicht tut es den Leuten auch gut, mal Pause von mir zu haben. Dennoch sind wir im Team zusammengesessen und haben gesagt: «Eine Festivalshow wäre schon cool.»

Warum ein zweites Mal in Kestenholz?

Bligg: St. Peter at Sunset 2015 war genial. Familiär, super organisiert, mit sehr viel Herzblut. Die Leute machen das alle ehrenamtlich und tragen ein grosses Risiko. Für mich hat das einen grossen Stellenwert.