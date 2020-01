Onyx feiert 2020 ihr Jubiläumsjahr

Bereits 1896 liefert das Kraftwerk Wynau erstmals Strom zum Betrieb der Strassenbeleuchtung von Langenthal. In der Folge treiben die Elektritizätswerke Wynau die Elektrifizierung im Oberaargau und angrenzenden Thal/Gäu voran. Über die Jahrzehnte entwickeln sich die Elektrizitätswerke zu einer regional stark verankerten Energieversorgerin und Dienstleisterin. Schon sehr früh habe das Unternehmen Gemeinden und Elektrizitätsversorgungsunternehmen in der Planung, Realisierung und im Unterhalt ihrer Stromnetze unterstützt.

250 Mitarbeitende in der Region

Ab 1998 baut die EWW ein umfassendes Dienstleistungsgeschäft für lokale Energieversorger und Gemeinden auf. Mit Blick auf die bevorstehende Öffnung des Strommarktes richten sich die Elektrizitätswerke Wynau im Jahr 2000 organisatorisch neu aus. Gleichzeitig erfolgt der Namenswechsel von EWW zu onyx Energie Mittelland AG.

Mit nachhaltiger Stromproduktion in den Kraftwerken Wynau/Schwarzhäusern, ihrem Dienstleistungsangebot und eingebunden in das grosse BKW-Netzwerk positioniert sich onyx heute als in der Region verankerte Energiedienstleisterin für Privat-, Geschäfts- und Industriekunden, Gemeinden sowie Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Mit der neuen Führungsstruktur – der Betriebsgesellschaft AEK onyx AG – beschäftigt die AEK onyx Gruppe heute 250 Mitarbeitende in Langenthal, Solothurn, Luterbach, Balsthal und Bätterkinden und beliefert 80000 Kunden in 116 Einwohnergemeinden mit Energie. Onyx will die regionale Präsenz verstärken und bezog Ende 2019 mit weiteren Konzerngesellschaften der BKW den neu gebauten Logistikhub (Werkhof) in Luterbach.

Onyx feiert mit einer «Energieshow»

Zu ihrem 125-Jahre-Jubiläum hat die onyx Festivitäten geplant. Höhepunkt dieser wird die Energieshow vom 5. September 2020 auf dem Areal der Onyx in Langenthal sein. An dieser will Onyx auch die Energiezukunft thematisieren. (mgt)