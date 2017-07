Dass die Plätze in der VIP-Lounge teilweise leer waren, stört Suter nicht. «Das ist normal, vor allem, wenn der Abend noch früh ist. Dann sind die meisten auf dem Gelände unterwegs und trinken oder essen etwas.» Neu war, dass sich das OK wegen verschiedener Terrorattentate in den letzten Monaten mehr Gedanken um die Sicherheit der Besucher machte.

Dafür habe das OK intensiven Kontakt gehabt mit der Polizei. Eine Massnahme sei etwa gewesen, die Zufahrtsstrasse mit einem Gabelstapler zu verstellen. So wollte man verhindern, dass ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in das Festgelände rasen kann. Probleme mit Gewalt gab es am St. Peter at Sunset aber keine.

Trotzdem musste das OK am Wochenende zittern. Und zwar, als es am Samstag stürmte und gewitterte. Trotz des Erfolgs sieht Roland Suter für die nächste Ausgabe 2019 Verbesserungspotenzial: Beispielsweise soll die Lounge doppelt so gross werden, damit die Besucher sich nicht mehr zu lange für ihr Essen anstellen müssen. (rba)