Oensinger Gemeinderat trifft Papst Franziskus − und macht ihn auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Nicht nur eine Familie ist für einen Italiener wichtig, auch der Papst nimmt im Leben eines gläubigen italienischen Katholiken einen wichtigen Stellenwert ein. So auch für Massimo Santucci, in Oensingen lebender Italiener, der für die CVP im Gemeinderat sitzt.

Massimo Santucci (51) traf zusammen mit zwei Bekannten Papst Franziskus im Vatikan wegen einer wichtigen Angelegenheit. Er will zusammen in Gleichgesinnten in seiner Heimatregion Sondrio ein Haus für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, gründen. Das habe ganz persönliche Gründe, so Santucci, denn auch er hat als Kind solche Gewalt erlebt. «Als ich klein war, flüchtete unsere Mutter vor ihrem gewalttätigen Mann mit uns Kinder in die Schweiz», erzählt er. Derzeit gebe es in Italien nur wenige solcher Hilfsangebote und deshalb sei man beim Papst vorstellig geworden, um Hilfe für das Projekt zu erbitten.