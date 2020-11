OeBB-Gleise beim Bahnübergang Thalbrücke werden in der Nacht saniert

Ab Freitagabend 20 Uhr bis Sonntagabend wird der Strassenverkehr von Oensingen via Sagmatt – Holderweg – Bahnhofstrasse geführt. In Fahrtrichtung Oensingen wird der Verkehr von Laupersdorf und von Mümliswil her in einer ersten Phase einspurig über den Bahnübergang geleitet und mittels Verkehrsdienst geregelt. Ab Samstagabend 20 Uhr bis Sonntagmorgen 5 Uhr ist der Bahn-

übergang komplett gesperrt. In dieser Zeit wird auch der Verkehr von diesen beiden Richtungen über die Bahnhofstrasse -Sagmattstrasse geleitet.

Alle OeBB-Züge vom 28. und 29. November werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrtszeiten bleiben unverändert. Da die Haltestelle Thalbrücke nicht angefahren werden kann, müssen die Fahrgäste in Richtung Klus-Oensingen wie in Richtung Balsthal bei der Ersatzhaltestelle bei der Burg Metzgerei einsteigen. Auch die Busse in Richtung Laupersdorf-Welschenrohr halten bei der Ersatzhaltestelle bei der Metzgerei Burg. Am Samstagabend ab 20 Uhr bis Betriebsschluss können die Busse Richtung Laupersdorf-Welschenrohr nur noch Fahrgäste bei der Ersatzhaltestelle nach dem Kreisel Thalbrücke Richtung Laupersdorf aufnehmen.