Narren lassen sich ein Türchen offen — definitiver Entscheid steht noch aus

Ein kleines Beben löste die Nachricht vom Montag aus: keine Fasnacht in Olten. Ein Entscheid mit Signalwirkung?

Für die närrischen Orte im Thal-Gäu lässt sich diese Frage noch nicht endgültig beantworten. Vieles deutet aber daraufhin, dass auch hier im nächsten Jahr keine ordentliche Fasnacht stattfinden wird. Die Verantwortlichen wählen rund sechs Monate vor der traditionellen Fasnachtswoche vorsichtige Worte. «Für uns gilt primär, keine Risiken einzugehen», sagt etwa Raphael Kissling, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Wolfwil.

Ob die Fasnacht und mit ihr der Gäuer Umzug in irgendeiner Form stattfindet oder nicht, will die Fasnachtgesellschaft Mitte Oktober festlegen. Dies teilten die Organisatoren per Vorinformation auch den möglichen Umzugsteilnehmern mit. So bliebe etwa den Wagenbauern noch genügend Zeit, wie Kissling sagt. Da der Kanton die Dorfstrasse in Neuendorf saniert, fände der Umzug – nicht turnusgemäss – wieder in Wolfwil statt (wir berichteten).