«Nachricht war schockierend»: Das sagen die Gemeindepräsidenten zur Schliessung von Kimberly-Clark

Sibylle Schönmann erwähnt, dass die Firma natürlich auch für die Gemeinde in steuerlicher Hinsicht von grosser Wichtigkeit ist. «Falls das Werk geschlossen wird, fehlen uns wichtige Steuereinnahmen. Wir versuchen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, zu verhindern, dass es zu einer Schliessung des Werks kommt.» Wie viele der betroffenen Mitarbeiter in Niederbipp wohnen, weiss Schönmann nicht. «Unabhängig davon – es geht um 265 Einzelschicksale.»

«Es ist immer eine Hiobsbotschaft, wenn Arbeitsplätze in dieser Grössenordnung gefährdet sind», sagt Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen. «Aktuell ist noch offen, wie es genau mit dem Werk in Niederbipp weitergeht und ich hoffe natürlich darauf, dass ein Grossteil der Arbeitsplätze erhalten werden kann. Es betrifft auch einige Oensingerinnen und Oensinger als Arbeitnehmende, umso mehr würde eine Schliessung schmerzen», betont er.

Dass es in der Firma zu Veränderungen kommen könnte, davon hat Schönmann immer wieder mal gehört: «Vor ein paar Jahren gab es an verschiedenen Standorten bereits Schliessungen von Werken der Kimberly-Clark-Gruppe. Dies führte zu zahlreichen Entlassungen. Schon damals befürchteten wir, dass auch das Werk Niederbipp betroffen sein könnte. Seither kursierten immer wieder verschiedene Gerüchte.»

Auch er hörte hin und wieder von Gerüchten über eine Veränderung in Niederbipp, was sich bis jetzt jedoch nie bestätigt habe. «Grundsätzlich pflegen Oensingen mit Niederbipp auch besonders auf Stufe der Gemeindepräsidien einen engen und direkten Austausch, was auch die Entwicklungen in der Industrie und nun konkret Kimberly-Clark umfasst», so Gloor weiter.

Sibylle Schönmann bestätigt dies und sagt: «Sicherlich werden wir in den kommenden Tagen auch dieses Thema gemeinsam aufgreifen».

Als junger Student dort gearbeitet

Auch der Gemeindepräsident von Balsthal, Pierino Menna zeigt sich betroffen. «Die Kimberly-Clark und vorher die Tela Papierfabrik zunächst in Balsthal und nachher in Niederbipp, gehört zu meinen ganz persönlichen Kindheits- und Jugenderinnerungen, so wie das wohl für viele Balsthaler der Fall ist», sagt er.