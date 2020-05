Nach Schlachthof-Besetzung standen die ersten Aktivisten vor Gericht

Die Tierschutzorganisation «269 Libération Animal» sorgte am 21. November 2018 für grosses Aufsehen. Früh Morgens brachen rund 130 Personen in den Fleischverarbeitungsbetrieb von Bell ein und blockierten den Schlachthof. Es dauerte bis am Nachmittag, bis die Polizei die Eindringlinge aus dem Gebäude geschafft hatte.

Ein anderer Aktivist, der die Aussage verweigerte und wegen einem ähnlichen Delikt vorbestraft war, kassierte eine Geldstrafe von 16'500 Franken.

Der ebenfalls zu einer bedingten Geldstrafe verurteilte Pierrick Destraz, will nicht mehr an solchen Aktionen teilnehmen, wie er gegenüber dem Sender angibt. Die Polizei habe alle ein bisschen gewaltsam rausgeholt. Deshalb habe er nicht Lust, so etwas zu wiederholen. «Vor allem habe ich realisiert, dass die Aktion gar keine Tiere rettete.» Man hatte sie am gleichen Tag einfach an einem anderen Ort geschlachtet. Pierrick Destraz rettett nun Tiere auf seinem eigenen Gnadenhof.

Ob noch mehr Geldforderungen auf die 130 beteiligten Tierschutzaktivisten zukommen, ist noch unklar. Bell kann noch auf zivilem Weg Geld zurückfordern. (ldu)