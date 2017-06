Die Enttäuschung ist ihnen anzusehen. Bernadette Rickenbacher und Peter Oesch sitzen an einem der Holztische auf der Terrasse des Restaurants «Chutz». Vor Oesch steht eine Tasse Kaffee, daneben liegt ein Schreibblock. In der Hand hält er einen Kugelschreiber. Oesch seufzt. «Es war kein Herzensentscheid», sagt er. «Aber am Ende hat die Vernunft gesiegt.»

Im Februar haben Rickenbacher und Oesch das «Chutz» in Oberbuchsiten übernommen. Sie wollten einiges verändern: Neu gab es unter der Woche von 11 Uhr bis 23.30 Uhr warme Mahlzeiten, und die Karte wurde verkleinert. Saisonale Gerichte standen für Küchenchef Oesch im Zentrum, beliebte Standartgerichte behielt er den Gästen zuliebe im Angebot. Die wichtigste Veränderung war letztlich, dass der «Chutz» neu ein Nichtraucherlokal wurde. Das führte zu dünner Luft für die Pächter.

Die Gäste am Nachmittag fielen aus

Bevor Bernadette Rickenbacher und Peter Oesch das Restaurant übernahmen, durfte im «Chutz» geraucht werden. Rickenbacher: «Diese Gäste kamen häufig am Nachmittag, trafen sich zum Jassen, tranken ein Glas Wein und bestellten sich etwas Kleines zum Essen dazu. Diese Einnahmen fehlten uns.»