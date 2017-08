Ganzes Schloss wird geöffnet

Während der Dreharbeiten zur SRF-Serie war es nicht möglich, das ganze Schloss zu besichtigen. «Die Besucher fanden das sehr schade», so Zimmerli. Deshalb habe man in Oensingen nun das Ziel, das Schloss möglichst schnell wieder für Besucher herzurichten. Ab September soll dies so weit sein. Dabei weiss die Stiftung die Gemeinde hinter sich: «Oensingen war mit vielen schönen Bildern am Fernsehen präsent», sagt der aktuelle Gemeindepräsident Fabian Gloor zufrieden. Die drei Wochen hätten dazu beigetragen, dass Oensingen nun in der Schweiz bekannter geworden sei. «Davon können wir sicher auch in Zukunft profitieren», so Gloor.