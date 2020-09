Mitarbeiter positiv auf Corona getestet — Gemeindeverwaltung bleibt momentan geschlossen

Die Einwohnergemeinde Balsthal hat am Sonntag auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass auf Grund COVID-19 die Gemeindeverwaltung bis und mit am 22. September 2020 geschlossen bleibt. Es sei ein Mitarbeitender betroffen, sagt Gemeindepräsident Pierino Menna.

Er und die 11 weiteren Verwaltungsangestellten befinden sich jetzt in Quarantäne. «Die meisten lassen sich testen», weiss er. Menna selbst fühle sich gesund und sei eigentlich zuversichtlich, dass er dies auch bleibe, da er in den vergangenen Tagen stets nur mit Maske allen Personen, so auch den Mitarbeitenden gegenübertrat.

«Wir haben nun die nötigen Massnahmen getroffen», so Menna weiter und er verweist auf die Notfallnummern für die Einwohner. Der Werkhof sei von der Schliessung nicht betroffen und arbeite normal weiter. Die geplante Gemeinderatssitzung würde um eine Woche verschoben. (frb)