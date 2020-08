Mit Video und Schreiben: Zwei Gemeindepräsidenten und ihre weisen Worte zum 1. August

Leise säuselt die Schweizer Nationalhymne durch den Lautsprecher, bevor Johanna Bartholdi in ihrer Videobotschaft die Bevölkerung begrüsst. In diesem Jahr sei alles anders. «Wir feiern - aber auf Distanz», sagt die Egerkinger Gemeindepräsidentin in die Kamera, während sie sich die Hände mit Desinfektionsmittel einreibt. Es ist der subtile, aber zugleich bisweilen sehr direkte Humor der 69-jährigen Politikerin, mit dem sie sich weit über Egerkingen hinaus einen Namen gemacht hat.

Auch im Jahr der Corona-Absagen liess Johanna Bartholdi es sich nicht nehmen, ihre Rede zum Nationalfeiertag zu halten. Diesmal sei ihre Ansprache ernster als sonst ausgefallen, hatte Bartholdi im Vorfeld gegenüber dieser Zeitung gesagt. In der Videoansprache war dann auch eine besonnene Bartholdi auf dem Schirm zu sehen, die ihre humanitäre Seite zeigt und die persönlichen Erkenntnisse aus der Coronakrise preisgibt. «Unsere Gesellschaft ist verglichen zu jener vor 75 Jahren, oder sogar noch später, menschlicher geworden», sagt Bartholdi in ihrer Botschaft. Jeder Mensch besitze die gleiche Würde. Nachdem sich unser Leben von einem Tag auf den anderen verändert habe, werde die Gesellschaft künftig hinterfragen müssen, was normal und was selbstverständlich ist.