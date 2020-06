In Härkingen im Kanton Solothurn findet das erste grosse Musik-Festival seit dem Lockdown statt. Namhafte Künstler wie Bligg, Baschi und Marc Sway sind am Start. Aufgrund der Corona-Massnahmen schauen sie von der Bühne aber nicht in strahlende Gesichter, sondern auf ein Auto-Meer. Sehen Sie dazu im Video den Bericht von TeleM1.