Mietzinsvergleich zeigt: Im regionalen Vergleich gibts bloss einen Ausreisser

Die Frage, wo es sich am günstigsten wohnen lässt, ist nicht mit einer simplen Aussage zu beantworten. Beliebt ist die Region als Wohnort alleweil. Im Gäu wuchs die Bevölkerung in den letzten Jahren überdurchschnittlich stark an. Per Ende 2019 lebten gemäss neusten Zahlen 21 724 Menschen im Bezirk Gäu, was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von rund einem Prozent entsprach. Auch die grösste Thaler Gemeinde Balsthal, die im Mietzinsenvergleich berücksichtigt ist, wuchs im letzten Jahr leicht.

Der Vergleichsdienst Comparis untersuchte zu Beginn des Jahres 230'000 Wohnungsinserate, die zwischen Anfang 2018 und Ende 2019 publiziert wurden.

Comparis hat dieser Zeitung die Daten auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Analyse der Mietzinse zeigt: Es gibt im regionalen Vergleich bloss einen Ausreisser. In Härkingen sind die Wohnungsmieten augenfällig am teuersten. Dies überrascht wenig, denn gleichzeitig weist die Gäuer Gemeinde den mit Abstand tiefsten Steuerfuss von 89 Prozent aus. Trotz höheren Wohnungsmieten dürfte der Lebensunterhalt in Härkingen daher gar günstiger sein als in anderen Gemeinden. In Härkingen waren im letzten Jahr (stand September 2019) 37 Wohnungen nicht belegt, was einem Leerwohnungsbestand von 4,7 Prozent entspricht. Im kantonalen Durchschnitt liegt die Quote bei 3,4 Prozent.