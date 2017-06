Im Frühling 1967 entstand auf Initiative von Eltern in Zusammenarbeit mit dem damaligen Schulpräsidenten von Burg in Balsthal die erste Sonderschulgruppe. In einer Mietwohnung betreuten Elisabeth Gasser, Frau Grolimund und Frau Bugmann acht Kinder mit Behinderungen. 1977 zog die HPS in die Villa an der Falkensteinerstrasse 20 um, eine Entwicklung, die massgeblich Schulpräsident Zwahlen zu verdanken ist. Die Villa (vormals Steuerverwaltung) wurde von der Gemeinde für die Schule gemietet. Zu jener Zeit besuchten 12 bis 14 Kinder in drei Klassen die Schule. Die Schülerzahl stieg in den folgenden Jahren, sodass Anfang der 90er-Jahre die Villa inklusive Keller umgebaut und besser an die Bedürfnisse angepasst wurde. Im Jahr 2001 wurden mit einem Container zwei zusätzliche Schulzimmer hinzugefügt. Mit der Kantonalisierung ging die Villa in den Besitz des Kantons über. 2015 entstand ein weiterer Anbau, und die Sonderpädagogische Vorbereitungsklasse von Oensingen mit 12 bis 14 Schülern wurde in den Standort Balsthal integriert. (dd)