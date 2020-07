Life Hacks fürs Klavier: So steigt der Matzendorfer mit Humor auf das Podest

Joel Fluri absolvierte bereits den Bachelor of Arts in Music mit dem Hauptfach Klavier und seinen ersten Master in Performance in Luzern. Er unterrichtet seit zwei Jahren an der Musikschule Malters. Im Winter soll auch der zweite Master in Pädagogik folgen.

Als das Thema Video-Wettbewerb aufkam, hat Fluri lange mit der Professorin diskutiert. «Erst wollte ich etwas Trockeneres machen», sagt Fluri: eine historische und musiktheoretische Analyse von Chopins «Nocturne» und dem Komponisten. Bald merkte er aber, dass «er selbst auch Spass daran haben wollte». Das Konzept der Life Hacks sei, nach Fluri, bereits sehr beliebt auf Youtube, nur «für Klavier gibt es das noch nicht». Und dies im verspielten Charlie-Chaplin-Stil, der auch «gerade so rein gepasst» habe. Fluri denkt hierbei an Werbefilme aus vergangenen Zeiten zurück.

Bei der Zusammenstellung seines Videos half Fluris Frau, die Video studiert hat. Das nötige Equipment und die Software waren also schon vorhanden. Fluri meint, «ich konnte noch viel lernen». Einzig die Zeit drängte: Erst drei Tage vor der Deadline startete Fluri mit seinen Aufnahmen, wobei er die aufwendige Post-Production-Zeit unterschätzte. «Ich war knapp dran», sagt Fluri, doch schlussendlich lieferte er das Video rechtzeitig ab.