«Leben wie zuhause»: Detaillierte Angaben zum Projekt Lindenpark werden gemacht

Jetzt sind die Bagger aufgefahren. Träger dieses rund 35 Mio. Franken teuren Bauvorhabens ist die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG). Sie betreibt derzeit das Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen, das Alterszentrum Roggenpark in Oensingen sowie die «Stapfenmatt», das Wohnhaus und die Aussenwohngruppe für Menschen mit Demenz in Niederbuchsiten. Derzeit arbeiten 200 Festangestellte, 34 Lernende und rund 70 Freiwillige rund um die Uhr für die rund 175 Bewohnerinnen und Bewohner an diesen drei Standorten.

Vor gut einem Monat fand auf der «Hunzikerwiese» in Balsthal der Spatenstich für ein grosses Bauvorhaben statt. Im «Lindenpark» sollen künftig Personen aus dem Thal und Gäu mit Demenz sowie pflegebedürftige Menschen mit einer kognitiven Behinderung eine Heimat erhalten.

Der Bedarf

Im Weiteren besteht für das Wohnhaus für Menschen mit Demenz in Niederbuchsiten mit derzeit 31 Plätzen eine befristete Betriebsbewilligung. «Es galt also, hier eine Nachfolgelösung zu finden», sagt Johanna Bartholdi, Präsidentin der GAG und Egerkinger Gemeindepräsidentin.

Berechnungen haben ergeben, dass sich bis 2030 die Anzahl Menschen, die an Demenz erkranken, verdoppelt. In den Bezirken Thal/Gäu besteht demnach mittelfristig ein Bedarf von 120 Plätzen für Menschen mit Demenz. Im Kanton Solothurn besteht für den gleichen Zeitraum zudem ein Bedarf von rund 175 Plätzen für pflegebedürftige Menschen mit einer Behinderung (z.B. Trisomie 21).

Vorbild für das neue Pflegekonzept, das man im «Lindenpark» realisieren möchte, ist die holländische Wohnanlage «De Hogeweyk» bei Amsterdam. Ein eigentliches Dorf für Personen mit Demenz. «Dazu kommen unsere Erfahrungen in der Stapfenmatt in Niederbuchsiten. Diese zeigen aber auch, dass das holländische Konzept nicht eins zu eins umgesetzt werden kann.» Das sagt Gina Kunst, Geschäftsleiterin der GAG. «Unser Konzept muss schweizerischen und regionalen Gegebenheiten angepasst werden; also den Menschen, die hier leben.»

Als zentrales Element übernehme man das sogenannte Normalitätsprinzip. «Der Bewohner muss sich nicht dem Leben im Pflegezentrum anpassen, sondern das Pflegepersonal passt sich dem Heimbewohner an. Das braucht viel Verständnis, nicht nur von den Pflegenden, sondern auch von den Angehörigen, in der Regel von erwachsenen Kindern», weiss Kunst.

Vier Säulen, damit sich die Bewohner wohl fühlen

Das Pflegekonzept im «Lindenpark» ruht auf vier Säulen: Normalität, also das gewohnte Leben weiterleben; Wohnen in Wohngruppen mit Gleichgesinnten; Aktivierung und Betreuung geht auf die Individualität ein; die Infrastruktur sorgt für die Behaglichkeit der Bewohner.

«Wichtig ist immer, dass sich Bewohner nicht selbst gefährden dürfen respektive vom Setting keine Fremdgefährdung ausgeht.» Man habe erfahren, dass ein Leben in kleineren Gruppen besser ist und dies möglichst mit den gleichen Pflegenden, die normale Kleidung tragen. «Ein Leben also wie zuhause in einer Wohnstube.»

Wir Pflegende müssen lernen, Vertrauen zu haben

Gina Kunst betont: «Die Eingewöhnungsphase ist jeweils die schwierigste für alle. Wir müssen uns anpassen und zum Beispiel akzeptieren, dass es Leute gibt, die gerne unterwegs sind. Wir geben ihnen dann ein GPS-Gerät mit, damit wir wissen, wo sie sind.

Wir Pflegende müssen lernen, Vertrauen zu haben. Das ist Arbeit – auch für die Mitarbeitenden. Und besonders wichtig: Wir müssen die Biografien unserer Bewohner kennen und wir müssen versuchen, Rituale aufrecht zu erhalten.» Mit diesem Betreuungskonzept erfahre man auch in der «Stapfenmatt», dass weniger Medikamente gebraucht werden, die Leute besser schlafen und besser essen.

Der Bau