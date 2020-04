Kollision zwischen E-Bike und Motorrad fordert zwei verletzte Personen

Am Samstag gegen 11.30 Uhr war ein 76-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Oensingerstrasse von Kestenholz herkommend in Richtung Oensingen unterwegs.

Da er beabsichtigte in die Mastenstrasse einzubiegen, wechselte er vom Radstreifen in die Fahrbahnmitte. Ein von hinten nähernder 70-jähriger Lenker eines Motorrades kollidierte in der Folge mit dem E-Bike Fahrer, wie die Polizei Solothurn am Sonntagmorgen mitteilt.

Beide Männer zogen sich beim Unfall erhebliche Verletzungen zu. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Polizeibilder vom April: