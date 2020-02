Kein Kandidat erreichte das absolute Mehr

Wenig überraschend: Keine der drei Kandidaturen fürs Ersatzamtsrichteramt Thal-Gäu schaffte im ersten Wahlgang am Sonntag das absolute Mehr. Am besten klassierte sich mit Marilena Schioppetti aus Balsthal die Vertreterin der CVP. Sie erreichte 3426 Stimmen. Zum absoluten Mehr (3791 Stimmen) fehlten der Juristin allerdings mehr als 360 Stimmen. An zweiter Stelle folgte Markus Wyss (FDP) aus Kestenholz mit 2816 Stimmen. Abgeschlagen an dritter Stelle landete Kathrin Becht-von Niederhäusern aus Matzendorf, SP + Unabhängige, mit 1207 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 33 Prozent.