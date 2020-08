Jetzt leben neue «Müllersleute» in der Lochmühle

Auf Mitte dieses Jahres wechselten die Besitzer der traditionsreichen Lochmühle am Hammerrain in Welschenrohr. Ueli Weissmüller und Alice Wiedmer verlassen altershalber die Liegenschaft, womit die Ära Weissmüller nach fast 70 Jahren zu Ende geht. Sonja Anderegg und René Unterbusch ziehen in der Mühle ein und freuen sich auf das Leben in ihrer neuen Liegenschaft.

Möglicherweise geht der Standort der Lochmühle zuoberst am Hammerrain bis ins 16. Jahrhundert zurück. Nebst der Mühle standen auch eine Reibe und eine Stampfi an der Dünnern. In der Chronik ist 1706 die Lochmühle erstmals erwähnt, als sie Hans Fluri zu Lehen erhielt. In der Folge wechselten die Besitzer oft. Am 26. Juli 1848 brannte die Mühle nieder. Sie wurde daraufhin wieder aufgebaut und war dann fast 100 Jahre, nämlich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, in Betrieb.

Nach einigen Handänderungen kaufte Hans Weissmüller-Wampfler 1951 die Mühle mit Landwirtschaftsbetrieb. Der gesamte Mühlebereich war in einem schlechten Zustand und ausser Betrieb. 1989 ging die Liegenschaft in den Besitz von Ueli Weissmüller über. Eine umfassende Renovation des Gebäudes drängte sich auf. Unter grossem Aufwand und mit Unterstützung des Heimatschutzes, der Denkmalpflege und der Gemeinde stellten die Besitzer den Mühlekanal, das Mühlenrad und einen Mahlgang instand. Ueli Weissmüller und seine Partnerin Alice Wiedmer unterhielten mit Leidenschaft das unter Heimatschutz stehende Gebäude, die Mühle und die Umgebung. Der Mühleraum wurde für die Durchführung von Anlässen aller Art eingerichtet.