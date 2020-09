Jetzt ist es entschieden: Es gibt keine Fasnacht 2021 in Neuendorf

«Es ist soweit … leider trifft die Covid-19 Krise jetzt auch unsere Fasnacht in Neuendorf», schreibt die Fara, der Fasnachtsrat Neuendorf in einem Flugblatt, das an alle Interessierten versandt und im Facebook bekannt gemacht wurden. «Schweren Herzens haben wir an der letzten Sitzung gemeinsam mit den Vertretern aller Neuendörfer Fasnachtscliquen beschlossen die Fasnacht 2021 abzusagen.»

Dazu sagt André Lötscher, der Fasnachtsrats-Präsident: «Wir trafen uns am Dienstag vergangener Woche. Alle Cliquen, die Guggenmusiken und sonstigen Fasnachts-Veranstalter waren dabei und der Entscheid ist einstimmig gefallen.» Dies sei ihnen allen natürlich nicht leichtgefallen, so Lötscher weiter. «Haben wir doch immer wieder gehofft, dass sich die Situation dauerhaft entspannt und es möglich sein wird, unsere Anlässe wie gewohnt und ohne drastische Einschränkungen durchzuführen.»

Doch fröhliche und ausgelassene Fasnachtstage unter den jetzigen Lage durchzuführen scheint schwierig bis unmöglich zu sein. Und wie sich die anstehende Winter-Grippezeit auf den Verlauf der Pandemie auswirken wird, ist frühestens in 1-2 Monaten abzusehen, heisst es weiter.

Situation im neuen Jahr unbekannt

Lötscher präzisiert: «Das aktuelle Verbot von Grossanlässen in der Dorfhalle Neuendorf dauert noch bis mindestens 31. Dezember 2020. Wie es danach aussieht ist noch unbekannt.» Und wie an einem Fasnachts-Anlass ein Schutzkonzept um- und durchgesetzt werden kann, weiss auch niemand. «Wie schafft man das, wenn Alkohol im Spiel ist und die Atmosphäre lustig und entspannt ist, so wie das an der Fasnacht der Fall ist?»

Und ein weiterer Aspekt machte den Verantwortlichen Sorge: «Wie entwickeln sich die Gästezahlen in unserem Dorf, wenn in immer mehr in umliegenden Dörfern und eben auch in Olten die Fasnacht abgesagt wird?» Dann müsste mit vermehrt auswärtigen Fasnächtlern gerechnet werden, obwohl die Gästezahlen doch möglichst tief gehalten werden sollten. Wie setzt man an der Fasnacht ganz konkret Abstandsregeln und eine Maskenpflicht durch und wie eine Begrenzung der Besucher- und Zuschauerzahl am Umzug?

Die Verantwortlichen der Fara hoffen sehr, dass ihre Entscheidung verstanden wird, und natürlich, dass 2022 wiederum wie gewohnt eine tolle Fasnacht durchgeführt werden kann. Der Fasnachtsumzug sei dann, wie im regulären Rhythmus, für Wolfwil geplant, so Lötscher weiter.

«Es würde uns sehr freuen, wenn alle dann wieder mit dabei sind und wir gemeinsame närrische Stunden geniessen können.» (frb)