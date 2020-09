Hotel Rondo weicht neuem Projekt: Hier entstehen drei Hochbauten

Die Tage, in welchen das Hotel Rondo dem Oensinger Dorf etwas mondänes verlieh sind vorüber. Längst ist das Haus nicht mehr jener Leuchtturm in der Region, der er einmal war. Und so soll die Institution für ein neues Projekt weichen.

Bleiben tut vorübergehend der Name «Rondo» – denn so lautet der Titel des Gestaltungsplanes, den die Gemeinde diese Woche öffentlich auflegen wird. Gegenüber der Leuenfeld-Überbauung bahnt sich eine weitere Veränderung an: Kernelement der Neubaupläne ist auch künftig ein Hotel.

Parkanlage mit Naturteich ist geplant

Die Ortsplanungsrevision 2018 war der Vorbote für die Veränderungen rund um das fast schon geschichtsträchtige Hotel nördlich des Oensinger Bahnhofs. Im Zuge der Revision zonte die Gemeinde den Perimeter um das Hotel in eine fünfgeschossige Geschäftszone um und definierte diesen Bereich als städtebauliche Entwicklungszone. Der Weg war somit frei für die Casa Valor AG, die als Investorin nun auf dem Areal drei Gebäude mit fünf bis sieben Vollgeschossen plant. Sie will die bestehenden Gebäude abreissen und durch Hochbauten ersetzen. «Es macht Sinn, wenn in Bahnhofsnähe eine gewisse Verdichtung stattfindet», sagt Gemeindepräsident Fabian Gloor zum Projekt.