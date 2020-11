Holderbank macht mit seinen Immobilien jetzt Nägel mit Köpfen

Holderbank besitzt sechs Liegenschaften, an denen der Zahn der Zeit nagt. Grund für den Investitionsstau ist, dass die Gemeinde in den vergangenen zwanzig Jahren aufgrund der angespannten Finanzlage, den Unterhalt ihrer Gebäulichkeiten auf ein absolutes Minimum reduzieren musste.

Deshalb wurde vor gut zwei Jahren eine Taskforce unter der Leitung von Vize-Gemeindepräsident und Ressortleiter Bau Erik Hahn ins Leben gerufen. Sie hat, unter Beizug von externen Fachleuten die Aufgabe angenommen, Konzepte für die Instandhaltungen, für energieverbessernde Massnahmen sowie eine generelle Nutzungsoptimierung der Gebäude zu erarbeiten.

In einer Volksabstimmung wurde am 10. Oktober 2019 beschlossen, den errechneten Rahmenkredit von 4,5 Mio. Franken für die Umsetzung von Lösungsvarianten zu genehmigen. Zudem beschloss der Souverän, das Alte Schulhaus in die Immobilienstrategie mit einzubeziehen und nicht – wie es auch diskutiert wurde - abzureissen.

Das alte Schulhaus für die Gemeinde und die Vereine

Seither hat die Taskforce weitergearbeitet und legt nun am kommenden 19. November der Öffentlichkeit das weitere Vorgehen vor. Es geht dabei besonders um die Sanierungen und Weiterverwendung des Alten und des Neuen Schulhauses.