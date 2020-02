Für die nächsten 40 Jahre gesorgt: Güterregulierung bleibt nie auf der Strecke

Hans Ruedi Affolter war als Projektleiter von Anfang an dabei. Er beschreibt den langen Weg so: «Es kam mir vor, wie wenn ich am Ufer eines Flusses stehe, ein Boot besteige und losfahre.» Vor der Güterregulierung war das Land von einzelnen Bauern im Dorf noch an bis zu 30 Orten verteilt. «Nach 60 Jahren geht es in Welschenrohr mit der dringend notwendigen Güterregulierung vorwärts», schrieb der Schweizer Bauer noch 2006. Am Anfang war unter den Landwirten noch viel Skepsis vorhanden. Diese wich zusehends. Heute holpert es nicht mehr, wenn die Landwirte mit ihren Traktoren über die neu erstellten Güterwege fahren. Die Felder rund um Welschenrohr sind grösstenteils mit neuen Drainage-Leitungen versehen, die das überschüssige Wasser aus dem Untergrund abführen. Die alten Rohre, die bis in das Jahr 1930 zurückreichten, wurden erneuert. «Die Bauern hatten Freude, einen neuen Weg zu kriegen und ich war auch erstaunt, wie reibungslos die Landumverteilung funktionierte», sagt Affolter.

Ein Intermezzo als Glücksfall

Völlig harmonisch verlief die Güterregulierung gleichwohl nicht.Für den vielleicht schwierigsten Teil der Güterregulierung benötigte es keine Baumaschinen, sondern die Schätzungskommission um deren Präsident Jakob Eggenschwiler. Das dreiköpfige Gremium bewertete das Land draussen im Feld anhand von Bodenprofilen, um die Landzuteilung möglichst fair zu vollziehen. Die Neuzuteilung von 2012 fand unter den Bauern grosse Akzeptanz.