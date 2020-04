«Falsche Mobilitätszahlen» – auch der VCS zieht wegen Verkehrsprojekt vor Verwaltungsgericht

Die VCS-Sektion Solothurn zieht seine Einsprache gegen das Strassenprojekt «Umfahrung Klus» vor das kantonale Verwaltungsgericht. «Das Projekt geht von falschen Mobilitätszahlen aus, und die Belastungen für das betroffene Wohnquartier Guntenfluh in Balsthal sowie für Natur und Landschaft wurden zu wenig berücksichtigt», sagt der Präsident des VCS Solothurn, Fabian Müller. Die Kosten von mindestens 65 Millionen Franken stünden in keinem Verhältnis zu den wenigen und bescheidenen positiven Effekten.

Bekanntlich ist Müller gleichzeitig Präsident des Vereins «Läbigi Klus», welcher ihre abschlägig vom Regierungsrat eingereichte Einsprache ebenfalls vom Verwaltungsgericht entscheiden lassen will. «Es sind zwei verschiedene Institutionen mit zwei Vorständen, die hier den Weiterzug entschieden haben», sagt Müller auf die Frage, ob er hier in Personalunion handle. «Der VCS vertritt 2500 Mitglieder und wir haben den Weiterzug in Absprache mit unserem juristischen Berater eingereicht.» Die Einsprache von «Läbigi Klus» ziehen wir aufgrund des Entscheids des Regierungsrats weiter, der diesem Verein die Legitimation zur Einsprache in Abrede stellt. Auch dies war ein Vorstandsentscheid von «Läbigi Klus» mit inzwischen 150 Mitgliedern.» Müller erwähnt zudem, dass inzwischen schon 3000 Franken per Crowdfunding für den Weiterzug ans Verwaltungsgericht zusammen gekommen seien.