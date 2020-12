Erster Bauernmarkt war ein voller Erfolg: 20 Landwirte und Anbieter präsentierten ihre Produkte

Knapp 20 Landwirte und andere Anbieter eröffneten am Samstagvormittag mit ihren Produkten den ersten Matzendorfer Bauernmarkt. In der Scheune der Familie Bieli stand das Publikum trotz Nieselwetter coronabedingt gerne an, bevor es sich vom abwechslungsreichen Angebot in der Scheune – die gleichzeitig von zehn Personen besucht werden durfte – begeistern liess.