Wichtig für den Erfolg dieses Modells sei ein guter Branchen-Mix. In der Westschweiz sei das Spektrum gross, bemerkt Djizmedjian. Vom Bierbrauer über Handwerker, Tanzschulen bis hin zu Gastronomen sei alles dabei. Die Procimmo AG will in Niederbuchsiten, wo rund 5 Mio. Franken investiert wurden, an ihre Erfolge in der französischen Schweiz anknüpfen. «Wir hoffen, den grössten Teil der 32 Boxen in etwa einem Jahr verkauft oder vermietet haben.» Seinen Optimismus begründet Djizmedjian auch damit, dass die Standortgemeinde hinter dem Projekt stehe. Wie hoch die Belegung sein muss, um schwarze Zahlen zu schreiben, wollte er nicht verraten. Bei den bisherigen Projekten gebe es nur wenige leere Boxen.

Gemeinde vom Projekt überzeugt

Das 5340 Quadratmeter grosse Landstück, auf dem die Streetbox-Halle in Niederbuchsiten steht, gehörte vorher der Gemeinde. «Wir waren sehr interessiert, nachdem wir vorher ein Steetbox-Projekt in Avenches VD besichtigt hatten», berichtet Gemeindepräsident Markus Zeltner. Deshalb habe der Gemeinderat dem Verkauf der Parzelle mit Überzeugung zugestimmt. Die Gemeinde erhoffe sich einen verstärkten Wachstumsschub in der Gewerbezone.

Firma in Niederamt kopiert Modell

Im Niederamt wird das Streetbox-Modell unter dem Namen Workbox kopiert. In Gretzenbach wurde anfangs dieses Jahres eine ebenfalls 32 Boxen umfassende Halle fertiggestellt. Investiert wurde dafür 4 bis 5 Mio. Franken, wie Christoph Zehnder von der Workbox AG auf Anfrage erklärt. Zehnder macht keinen Hehl daraus, dass Streetbox als Geschäftsidee übernommen wurde. Fast identisch sind denn auch die Grössen der Boxen sowie deren Miet- respektive Verkaufspreise. Erfolgreich ist die Workbox AG offenbar auch bei Verkauf und Ausmietung der Boxen. Deren acht seien verkauft, elf vermietet, sagt Zehnder. Zu den Mietern und Käufern zählten zwei Garagenbetriebe, ein Unternehmen, das Gravuren mache sowie ein Blumenladen. «Wenn wir einfach jeden nehmen würden, wären wie bereits ausgebucht», so Zehnder.