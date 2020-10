Die SP nominiert drei Matzendörfer

Petra Bieli, 34-jährig, Bauingenieurin mit Weiterbildung im Projektmanagement. Sie lebt mit ihrer Familie auf dem Bauernhof und arbeitet in verschiedenen Positionen als Fachfrau Öffentlicher Verkehr bei den SBB und der OeBB. Sie will sich für den Wiedereinstieg in die Berufswelt nach der Elternzeit starkmachen.

Rolf Vogt ist 57 Jahre alt und arbeitet seit fast 40 Jahren bei den SBB. Fast ebenso lange ist er Mitglied bei der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) und setzt sich dort für gerechte Arbeitsbedingungen ein. Als Kantonsrat möchte er sich auch dafür einsetzen.

Dominique Becht, 51, Dr. rer. pol., leitet die Fachstelle Wertschriften der Stiftung Abendrot in Basel und ist Mitgründer und Teilhaber der Solomania GmbH in Welschenrohr. Er möchte seine wirtschaftlichen Kompetenzen in den Kantonsrat einbringen. (mgt)