Energie Kestenholz zufrieden

Als Zweites präsentierte Andreas Gautschi als Verwaltungsratspräsident die Rechnung von Energie Kestenholz. Das letzte Jahr sei ohne grosse Störungen verlaufen, erklärte Gautschi. An sonnigen Tagen sei sogar mehr Strom produziert worden als nötig. Der Strom wurde in solchen Fällen zurück in das Vorliegernetz der onyx Energie Dienste AG gespeist. In das Versorgungsnetz und die Anlagen investierte Energie Kestenholz 121 311 Franken. Trotz der Investitionen konnte sie einen Reingewinn von 88 000 Franken bekannt geben.

Löschwasser und Schule

Zum Schluss wurde ein weiterer Kredit bewilligt. Die Gemeindeversammlung sprach 130 000 Franken für das Projekt «Löschwasserversorgung Hangweg/Rainbündten». Bei dem Projekt werden die beiden Gebiete mit Löschwasser versorgt. Dafür wird unter anderem ab der Rainstrasse eine neue öffentliche Wasserleitung zum Hangweg gezogen. In beiden Gebieten wird ein neuer Hydrant aufgestellt.

Das Ende der Versammlung bildete ein schönes Thema: das neu gebaute Schulhaus. Andreas Gautschi zeigte Bilder davon. «Es macht wirklich Spass, sich das Schulhaus anzuschauen», so Gautschi.

Für Kopfschütteln und Lachen sorgte eine Information von Gemeindepräsident Arno Bürgi: Neben dem Schulhaus wird die Strasse über dem Bach nochmals aufgerissen und es werden fünf Schachtdeckeln montiert. Sonst würde man gegen das Gesetz der Eindolung verstossen, so Bürgi. Dieses sieht vor, dass pro eingedolte Fläche eine gleichgrosse Fläche freigemacht wird. Die Variante mit den Schachtdeckeln ist laut Bürgi ein guter Kompromiss. «Und die Fische können rausschauen, das ist doch schön», bemerkte ein Stimmberechtigter.