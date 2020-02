Die Pläne für den Lindenhof liegen auf

Seit dem 13. Februar sind die Bauprofile für das Demenzzentrum Lindenpark auf der Balsthaler Hunzikerwiese zu sehen. Seither liegen ebenso die Baupläne der Bauherrschaft, der GAG Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu Egerkingen, auf der Bauverwaltung Balsthal auf. Geplant sind auf dem Areal mehrere Baukörper. In einer ersten Etappe sollen die Gruppengebäude B und C, ein Mehrzweckgebäude A sowie ein oberirdischer Parkplatz gebaut werden. In einer zweiten Etappe soll ein drittes Gruppengebäude D entstehen. Der Lindenpark wird zunächst zwölf Wohnungen anbieten, die alle identisch ausgestattet sind. Jede Wohngruppe soll wie ein «normaler» Haushalt eingerichtet sein. Grossen Stellenwert kommt beim Projekt der parkähnlichen Umgebung zu. Im vergangenen Herbst genehmigte der Regierungsrat den Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften.

Eine erste Bau-Etappe der Anlage soll bis September 2021 bezugsbereit sein. Die Baupläne liegen bis zum 27. Februar auf. Begründete Einsprachen sind bis zu diesem Termin im Doppel an die Baukommission Balsthal einzureichen. (frb)