Die Ortsplanung wird den ländlichen Dorfcharakter verschwinden lassen — dagegen wehrt sich nun eine Gruppe

«Grundsätzlich finde ich es wichtig und gut, dass sich die Bevölkerung von Balsthal aktiv am Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanungsrevision beteiligt», sagt Freddy Kreuchi, Gemeinderat Ressort Planung. Der Zeitpunkt und die Art der Kommunikation der Gruppe finde er aber persönlich nicht gut, da im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens genügend Zeit für die Einreichung eines ordentlichen Beitrags war. «Nichtsdestotrotz nehme ich den Inhalt der Homepage gerne als weiteren Mitwirkungsbeitrag auf und werde diesen in der Ortsplanungskommission (OPK) entsprechend behandeln lassen.»

Danach wird bei Bedarf ebenfalls noch das Gespräch mit den Initianten gesucht. «Dies wird, wo notwendig, bei allen Mitwirkenden so gehandhabt», so Kreuchi. In einigen der 36 ordentlich eingegangenen Mitwirkungsbeiträgen seien die von der Gruppe erwähnten Punkte ebenfalls Bestandteil. «Der Gemeinderat ist stets bemüht, das Gespräch zu suchen, um der Bevölkerung von Balsthal eine bestmögliche Mitwirkung zu garantieren», sagt er.

Kreuchi betont, dass sich der Gemeinderat bei seinen Entscheiden immer nach dem geltenden Gesetzen richtet, wobei hier besonders das neue Raumplanungsgesetz von 2013 aufzuführen ist. (frb)