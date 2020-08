Die Dünnern als Mutter der Balsthaler Badi

In Balsthal wurde die Dünnern bereits 1864 bis 1866 korrigiert, was eine fast durchgängige Verlegung des Bachbettes innerhalb der Gemeindegrenzen mit sich brachte. Mit ein Grund waren damals die immer wiederkehrenden Überschwemmungen im Dorf, welche auch durch den Augstbach verursacht wurden. Dieser war Schuld an Rückstaus, die im Bereich der Dünnerneinmündung in der Klus entstanden. Wie überliefert ist, gab es im Jahr 1830 in Balsthal eine grosse Überschwemmung. Auch nach der ersten Korrektion sorgte 1926 ein Hochwasser für Schäden.