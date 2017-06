Der Gemeinderat zeigt sich erfreut darüber, dass die Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt die Anliegen der Gemeinde in Bezug auf die Wichtigkeit eines Bancomatenim Dorf aufgenommen hat. So hat die Bank der Gemeinde Härkingen eine Mindestbetriebsdauer von zwölf Jahren ab Inbetriebnahme am neuen Standort zugesichert.

Das vorbereitete Baugesuch wird durch die Raiffeisenbank umgehend eingereicht. Die Inbetriebnahme des Bancomaten wird nicht vor Oktober erfolgen. Sein äusseres Erscheinungsbild wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde kreiert, wie Furrer erwähnt. «Wir wollen einen Bezug zu Härkingen schaffen, das ist uns wichtig.» (eva)