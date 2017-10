«Was ist das: Hat sieben Häut›, beisst alle Leut›?», fragte diese Zeitung vor genau 50 Jahren. Damals wussten noch alle Kinder, was damit gemeint ist. Denn wer im Herbst zu Hause aushelfen musste, dem war sehr wohl bewusst, dass man nach dem Reinigen der Steckzwiebeln von Schmutz und losen «Häut›» die Zibelikrankheit bekam, also juckende Bibeli an Armen und Händen. Welches Schulkind würde das wohl heutzutage noch wissen? Und wer weiss denn heute noch, wieso die Zibeli zu Zöpfen geflochten werden?

Vor 50 Jahren war der Zwiebelanbau in Oensingen noch weit verbreitet. «Mi hett z’Önzige immer Zibeli gha», schrieb Dorfhistoriker Werner Stoss im Jahr 2014 über die Geschichte der Zibeli in der Gemeinde. Und obwohl die Zibelikrankheit bekannt war, wurde von den Kindern erwartet, dass sie zur ersten Ausgabe des Zibelimäret vom 26. Bis 28. Oktober 1968 die Markstände und Restaurants mit den Gewächsen dekorierten. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Gemeinde wurde der alljährliche Herbstmarkt umgestaltet — der Zibelimäret war geboren.

Zwiebeln als Familientradition

Der Steckzwiebelanbau hat in Oensingen eine lange Tradition. Ganze Familien widmeten sich dem Anbau und dem Verkauf. Bis in die dreissiger Jahre war man dabei auf sich allein gestellt, erst viel später wurde die Genossenschaft gegründet. Auf drei Anbaufeldern zog man die Samen, pflanzte und erntete die Zwiebeln. Auch das Jäten erfolgte damals noch von Hand und in mühsamer Arbeit grub man auf den Feldern nach den goldenen Klumpen.

Nach dem Ernten wurden die Zwiebeln zum Trocknen zu Zöpfen geflochten und in Lagerräumen aufgehängt, um die Haltbarkeit zu verlängern. Deshalb pflegt man dieses Handwerk auch bis in die Gegenwart. Nach dem Trocknen wurden die Erzeugnisse von der äusseren Hautschicht befreit und gereinigt. Dabei entstand dann auch ebengenannte Zibelikrankheit.