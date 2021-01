Der Dachverband hat neuen Standort für das geplante Hundekompetenzzentrum gefunden

Es ist rund zwei Jahre her seitdem die Geschäftsstelle der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) von Bern nach Balsthal in die ehemaligen Büros der Mondia gezogen ist. Damals hatte die SKG grosse Pläne: In der Gewerbezone Moos hätte bis zum Frühjahr 2021 ein mehrstöckiges Hundekompetenzzentrum mit Trainings- und Konferenzanlagen erbaut werden sollen. Der Plan aber scheiterte noch bevor das Baugesuch eingereicht werden konnte. Nun hat der Hunde-Dachverband eine Alternative in der Balsthaler Industrie gefunden.

Seit fünf Jahren bereits sucht die SKG nach einem geeigneten Raum für ein grösseres Hundekompetenzzentrum. Vor Balsthal habe sie bereits die Standorte Grenchen, Olten und die Umgebung Lenzburg erwägt. Aber sie entschied sich aufgrund der Lage und der Unterstützung durch die Politik für den Thaler Hauptort, wie der Geschäftsführer der SKG, Andreas Rogger, damals gegenüber dieser Zeitung sagte. Geplant war ein Hundekompetenzzentrum für 6.5 Millionen Franken in der Gewerbezone Moos mit Platz für die Geschäftsräume der SKG, für einen Teil der Hundeschädelsammlung der Albert-Heim-Stiftung, für eine Mehrzweckhalle, Trainingsplätze sowie eine Trümmerpiste für die Ausbildung von Rettungshunden.

Grundeigentümer stoppt die Umzonung

«Der Gemeinderat war damals vom Projekt überzeugt», sagt Freddy Keuchi, Ressortverantwortlicher Planung im Balsthaler Gemeinderat. Nachdem die SKG das Projekt bei der Ortsplanungskommission vorgestellt hatte, stand aber fest: Die Parzelle Nummer 3241, auf der das Gebäude geplant war, muss von einer Industrie- zu einer entsprechenden Spezialzone umgezont werden. Laut Kreuchi sei das auch bei der laufenden Ortsplanung so vorgesehen gewesen. «Auf schriftlichen Wunsch des Grundeigentümers hin wurde schlussendlich auf die Ausscheidung der Spezialzone verzichtet.» Er hängt an, dass die SKG nicht der einzige Interessent für die Parzelle gewesen sei.