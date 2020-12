Der 1,75-Millionen-Kredit für die Sanierung der Einschlagstrasse wird abgelehnt

Egerkinger Stimmbürger lehnten an der vergangenen Budgetgemeindeversammlung einen Kredit von 1,75 Mio. Franken ab. Damit hätte die Einschlagstrasse südlich des Hotels Egerkingen saniert werden sollen. Doch das Problem war nicht die Höhe des Kredits, sondern das vorgestellte Vorprojekt.

Die Einschlagstrasse ist belebt: Rund ein Viertel der Egerkinger Gesamtbevölkerung wohnt dort, wie Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi an der Versammlung sagte. Zudem wurden die Grundstücke links und rechts der Strasse in den letzten Jahren dicht bebaut. Derzeit befinden sich rund 450 Wohneinheiten an der Strasse.

Doch sie ist alt: Sie wurde in den 70er-Jahren gebaut und ist mittlerweile in einem schlechten Zustand. Im Rahmen der geplanten Sanierung hätte die Strasse durchgehend auf 6 Meter verbreitert werden sollen, wie das der Erschliessungsplan vorgibt. Auch die Einmündungen in anstossende Quartierstrassen hätten verbreitert und übersichtlicher gestaltet werden sollen.

Ein 1 Meter breiter farbiger Streifen an der nördlichen Seite der Strasse hätte sie optisch schmaler gemacht und bessere Sichtweite bei den Ausfahrten ermöglicht. Das hätte laut dem Gemeinderat auch den Verkehr auf der 435 Meter langen Geraden beruhigt. Zudem waren der Ersatz der Wasserleitungen und weitere Arbeiten an Kanalisationsleitungen geplant.

Anwohner sind unzufrieden mit dem Projekt