Dem Projekt «Neubau Gäupark» liegen 20 Jahre alte Umweltprüfungen zu Grunde

Umweltverträglichkeitsprüfung soll aktualisiert werden

Beim nun vorliegenden Neubauprojekt stütze man sich auf den Umweltverträglichkeitsbericht, welcher anlässlich des Gestaltungsplan Gäu-Park und Waro-Egerkingen von 1999, und dem Gestaltungsplan Gäu-Park-2 von 2003 erstellt worden war. Heinz Flück, Vorstandsmitglied des VCS meint dazu: «Es kann nicht sein, dass die Umweltauswirkungen mit Erlassen, die mittlerweile 21 bzw. 17 Jahre zurück liegen, geplant wird. Eine Bewilligung für ein Bauprojekt könne nur erteilt werden, wenn dieses den aktuellen umweltrechtlichen Bestimmungen auch entspreche.»



Bei grossen, publikumsintensiven Bauvorhaben sei eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgeschrieben. Deshalb fordere der VCS auch die Aktualisierung der UVP. Insbesondere bei den Themen «Verkehrserschliessung» und «Lufthygiene» habe es in dieser Zeit Entwicklungen gegeben, welche damals nicht vorhergesehen oder nicht so prognostiziert wurden. Deshalb sei es unabdingbar, die damalige UVP «auf den Prüfstand» zu stellen und anhand der konkreten, heutigen Vorschriften und Rahmenbedingungen die Umweltverträglichkeit des Projekts neu zu beurteilen und gegebenenfalls die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen und anzuordnen, so der VCS weiter.



Weiter fordere der VCS die Umsetzung aller Massnahmen, welche in eben diesen Gestaltungsplänen aufgeführt seien, jedoch nie ordnungsgemäss umgesetzt wurden. Dies betreffe insbesondere die Einführung eines Pendelbusbetriebs zwischen dem Bahnhof Egerkingen und den Eingangsbereichen des Gäuparks. Dazu Heinz Flück: «Es gibt heute innovative, zukunftsträchtige Möglichkeiten, wie z.B. eine Kombination eines elektrischen Kleinbus-Systems mit teilautomatischem Fahren. Ein Vorschlag, wie eine attraktive Erschliessung für den nicht motorisierten Verkehr erzielt werden könnte, haben wir auch eingereicht.» (mgt)