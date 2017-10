Auch der Forst Thal ist ständig im Einsatz für den Holzweg. «Der Forst hat die Aufgabe, die Feuerstellen immer mit ausreichendem Brennholz zu bestücken», sagt Roth. «Und das gibt auch einiges zu tun. Letztes Jahre wurden beispielsweise 21 Kubikmeter Brennholz verbraucht.»

Die Holzskulpturen auf dem Holzweg sollten rund zehn Jahre halten, sagt Künstler Deichmann. Er stelle fest, dass die älteste Skulptur, der Holzgarten, doch schon einige Spuren der Verwitterung aufweise. Doch er habe noch weitere Ideen, was man auf dem Holzweg noch installieren könnte. «Mir schweben noch Landart-Werke vor», also Arbeiten, die aus Natur- und Waldmaterialien erstellt werden und dann auch verwittern dürfen. «Das würde ich gerne mit anderen Künstlern bewerkstelligen. Doch bis jetzt bin ich noch nicht weiter gekommen.»

Kaum Schäden, positive Feedbacks

Mutwillige Beschädigungen an den Skulpturen gibt es nicht. Ausser – ganz am Anfang des Bestehens des Holzweges, wurde der gelbe Tatzelwurm einmal von einer übermütigen Horde junger Männer auseinandergerissen. Seither sei nichts mehr passiert, so Deichmann.

Insgesamt sei das Feedback auf den Holzweg sehr erfreulich, bestätigen Deichmann und Roth. Und auch die Geschäftsleiterin des Naturparks, Ines Kreinacke bestätigt in der Öffentlichkeit immer wieder: «Der Holzweg ist unser Paradestück». Einen Wermutstropfen gibt es laut Deichmann: «Nur der Parkplatz beim Forsthof, St. Wolfgangstrasse in Balsthal wird nicht gut angenommen. Man muss halt doch ein paar Minuten bis zum Holzweg gehen.»

Lieber werde an der Holderbanker Strasse parkiert, wo man quer durch den Wald gleich bei einigen Skulpturen vorbeikommt. «Doch hier muss man gut aufpassen», meint Deichmann, da der Parkplatz in einer Kurve liegt. «Eine Geschwindigkeitsbeschränkung würde ich mir in diesem Bereich wünschen», sagt der Künstler.