Auch die Egerkinger Fasnacht ist abgesagt

Nachdem bereits in sämtlichen Gemeinden, wie Balsthal, Wolfwil, Neuendorf und Mümliswil die Fasnacht der Pandemie zum Opfer fiel, sagt auch die Naare Rot Egerkingen alle geplanten Fasnachts-Veranstaltungen für das kommende Jahr ab.

In einem Brief an die Fasnächtler schreibt die Naare Rot: «Wir hatten viele Ideen, Visionen und Kampfgeist, damit eine Fasnacht 2021 in Egerkingen stattfinden könnte. Leider müssen nun auch wir den leidigen Umständen und der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen und unsere Aktivitäten für die Organisation der Fasnacht 2021 einstellen.

Im Namen des Naare Rot Egerkingen werden keine Fasnachts-Veranstaltungen geplant oder durchgeführt.» (mgt)