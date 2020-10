Anlässe der Wolfwiler Fasnacht abgesagt – es sind aber kleine Aktionen geplant

Die Fasnachtsgesellschaft Wolfwil hat zusammen mit der Obernärrin Nives 1. einstimmig entschieden, sämtliche Veranstaltungen der Fasnacht 2020/2021 abzusagen. Dies betrifft das traditionelle Spaghettiessen zur Fasnachtseröffnung am 14. November 2020, die Strassenfasnacht, den Gäu-Umzug, sämtliche Maskenbälle und die Beizenfasnacht mit Schnitzelbankauftritten.

«Damit wollen wir unseren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten und keine Plattformen für unkontrollierbare Menschenansammlungen bieten», heisst es in einer Medienmitteilung. Eine vorgängige schriftliche Umfrage bei den Organisationsgruppen und Cliquen der Bäsewiler Fasnacht habe gezeigt, dass diese Ansicht geteilt werde.

Der Brauchtum könne nicht abgesagt werden sondern lediglich die Veranstaltungen rundherum. Deshalb will die Fasnachtsgesellschaft versuchen, zum Fasnachtsstart am 11.November 2020 sowie während der Fasnacht im Februar 2021 verschiedene kleine Aktionen im Dorf zu planen. «Um den Fasnachtsgeist in Bäsewil hochleben zu lassen», wie es heisst. An der Sitzung vom Mittwoch seien dazu schon mehrere Ideen genannt worden. «Wir werden diese Ideen sorgfältig prüfen und versuchen, im Rahmen des Möglichen und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, umzusetzen», so die Gesellschaft

2021 wird es eine weitere Ausgabe der «Laferizytig» sowie eine limitierte Solidaritätsplakette mit speziellem Sujet geben. Das Motto fürs 2021 «Disneyland Woufu» wird ins 2022 übernommen. (mgt)