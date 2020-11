Zwei Investoren stellen ein Gegenangebot auf — nimmt das Startup Hyll aus Solothurn den Deal an?

Das Startup Hyll aus Solothurn bietet den Investoren für 100’000 Franken 5% Firmenanteile an. Durch eine Investition will das Startup die Expansion vorantreiben. Das Ziel: In den besten Skigebieten der Schweiz vertreten zu sein. Sind die Löwinnen und Löwen an Bord oder eher weniger?

Wert von 2’000'000 Franken

«Warum denkt ihr, dass ihr bereits so viel Wert habt», fragt Investorin Bettina Heim die Gründer. Für die Firmenbewertung gebe es verschiedene Argumente, wie Michael Koch antwortet. Einerseits habe Hyll ein starkes Gründerteam, welches bereits Erfahrungen im Aufbau von Startups habe. «Wir haben zudem bewiesen, dass wir in dieser kurzen Zeit sehr effizient viel erreicht haben. Zudem haben wir eine Partnerschaft mit dem grössten Sportfachhändler in Europa abgeschlossen», erklärt der Gründer.

Zusätzlich könne das Unternehmen aber auch durch ihr Businessmodell als Plattform, insbesondere in Kombination mit der bereits bestehenden Partnerschaft, rasch wachsen.

Frage der Praktikabilität

Löwe Tobias Reichmuth fragt sich eher wie das genau geht: «Skifahrer haben unterschiedliches Können, Gewicht und Skischuhgrösse. Wie wird die Bindung richtig eingestellt?» Wie die Gründer anschliessend jedoch zu verstehen geben, werden bei der ersten Anmeldung auf der App alle Personendaten erfasst.

Wenn der Skischuh nicht dazu gemietet wird, muss statt der Schuhgrösse die Schuhsohlenlänge angegeben werden. «Somit kann ich, wenn die Daten einmal erfasst sind, auf Knopf etwas mieten und abbestellen wie bei einem Uber», hält Investor Antoine Konrad fest. Genauso ist es auch. Die Mindestmietdauer beträgt laut Gründer jedoch zwischen 3 bis 4 Stunden.

Sind die Investoren interessiert?

Für Anja Graf sieht das Angebot nicht sehr attraktiv aus. «Ich stehe eher später auf und wenn ich dann in ein Sportgeschäft gehe, um ein Snowboard zu mieten, hat es oft keine mehr». Heutzutage würden die Mitarbeiter in einem Sportgeschäft oft selbst nicht wissen, welche Artikel noch zur Verfügung stehen und welche nicht. «Wie soll es dann noch mit einem zusätzlichen Mietsystem gehen?», fragt sie sich. Daher ist Graf als Investorin aus dem Rennen.

Antoine Konrad sieht das anders. Da er jedoch nicht der Skijunkie sei, sei er auch draussen. Auch Bettina Heim ist aus dem Rennen, da sie mehr «Traktionen» sehen müsste.