Zechpreller-Pärchen hat die Rechnung beglichen – und Schokolade mitgebracht

Drei Stunden lang genoss ein Pärchen am Sonntagabend die Zeit in der Café & Bar Barock. Die Rechnung von 124 Franken für Vodka Redbull und viele Shots blieb aber offen; die beiden Gäste verliessen das Lokal am Landhausquai ohne zu bezahlen. Daraufhin veröffentlichte der Barinhaber Bilder aus der Überwachungskamera zusammen mit einem Ultimatum. Wenn das Zechpreller-Pärchen nicht bis Montagabend bezahlt, gibt es eine Anzeige.

Es dauerte zwar etwas länger, aber am Dienstag kann die Bar mitteilen: Die beiden haben sich telefonisch gemeldet. Noch am Abend wurde die Rechnung beglichen. «Wie vermutet, haben sie zu viel getrunken und schlichtweg vergessen zu bezahlen», heisst es in einem Facebook-Post.

Die Sache sei ihm peinlich und sehr unangenehm. «Er hat sich mehrmals aufrichtig entschuldigt und eine grosse Schachtel Schokolade mitgebracht.» Die Café & Bar Barock sieht die Sache damit als erledigt an. Im gleichen Zug wird auch den vielen Facebook-Usern gedankt, die den Beitrag mit dem Aufruf geteilt hatten. Insgesamt sind es fast 1300 Mal. (ldu)