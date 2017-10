Vor über 20 Jahren entstand die kantonale Kontaktstelle Selbsthilfe. Ihre Mission: Selbsthilfegruppen im Kanton beim Aufbau zu begleiten, sie zu coachen und sie in der Öffentlichkeit zu positionieren. «Was niemand kennt, wird von niemandem besucht», erklärt dazu Regina Schmid. Die Sozialarbeiterin leitet die Fachstelle, die in der Stadt domiziliert ist. Dass die insgesamt 90 Selbsthilfegruppen zentral registriert sind, erhöht ihre Erreichbarkeit für Neuzugänger. Ausserdem stärke es die Seriosität, wenn sich eine Dachinstitution hinter sie stellt. Eine hohe Nachfrage verzeichnet Schmid bei Themen wie Depression oder Hochsensibilität. Zum Thema des sexuellen Missbrauchs gibt es in Olten Angebote. Die hiesige Gruppe aber wurde nach dem Einstellen einer bereits bestehenden Gruppe per Anfang Jahr neu gegründet und befindet sich derzeit im Aufbau.

Die Gründung wird begleitet durch die Fachstelle. Es geht darum, «den Koffer für eine Reise zu packen», und dabei die wichtigsten Dinge zu planen und diskutieren: Wie laufen die einzelnen Treffen ab? Welche Strukturen gibt sich die Gruppe? Und welche Kommunikationsregeln? Was soll inhaltlich Platz finden? Wichtig ist die Feststellung, dass Selbsthilfegruppen keine Therapiegruppen sind. «Wer mit dieser Erwartungshaltung in eine Gruppe hineinkommt wird, enttäuscht werden. Die Gruppe selbst hingegen wird durch die Erwartungen überfordert.» Kennt man die Grenzen von Selbsthilfegruppen, so stellen solche Angebote eine wichtige Unterstützung bestehender Hilfestrukturen dar. «Deshalb werden wir auch intensiv von der

kantonalen Fachstelle Prävention und Gesundheitsförderung unterstützt», sagt dazu Schmid. Die Fachstelle sei nämlich alles andere als ein Kostentreiber:

«Wir entlasten andere Träger im sozialen Dienstleistungsbereich». (ak)