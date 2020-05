Wiedereröffnung des Naturmuseums kommt mit Restriktionen – doch das stört die Besucher kaum

Maximal 50 Besucher dürfen sich gelichzeitig auf die vier Stockwerke verteilen. Das soll gewährleisten, dass die Distanz von zwei Metern zu jeder Zeit eingehalten werden kann. Das sind rund zehn Besucher weniger als insgesamt an einem normalen Nachmittag. «Unserer Erfahrung nach ist das eine angemessene Grösse», sagt Briner. Er glaubt aber kaum, dass jeden Tag so viele Leute kommen werden. Am Eröffnungsnachmittag sind es aber immerhin etwas mehr als die Hälfte der erlaubten Anzahl an Leuten, darunter vorwiegend Mütter mit ihren Sprösslingen. Auf jedem Stockwerk steht eine volle Flasche Desinfektionsmittel für sie bereit.

Ein Abwägen zwischen Risiko und Erlebnis

«Wir haben uns überlegt, auch die Schubladen und Klappen zu schliessen. Aber dann stellte sich die Frage, wie stark damit das Museumserlebnis eingeschränkt wird», sagt Briner. «Unser Museum ist aber dermassen auf Entdeckung und Interaktion ausgelegt. Wenn wir den Besuchern auch noch das genommen hätten, hätten wir das Museum gar nicht erst öffnen müssen. So haben wir möglichst die Problemzonen zu entschärfen versucht und behalten uns vor, jederzeit nötige Anpassungen vorzunehmen.»

Massgebend für die einzelnen Entscheidungen seien drei Faktoren gewesen: Wie gut ist das Objekt zu reinigen? Wie einfach kann man es wegstellen? Und wie viel Besucherstau wird es verursachen? Ob man die verbleibenden Objekte nun anfasst oder nicht, ist der Eigenverantwortung der Besucher überlassen. Für Audiovisuelle Stationen hat man sogar eine praktischere Lösung gefunden, die ganz ohne Verzicht funktioniert. Schliesslich seien die dafür zur Verfügung gestellten Kopfhörer schwierig zu reinigen. Der Besucher findet dort neu kleine QR-Codes. Werden die mit der Kamera des Handys gescannt, kann man die Datei darauf schauen. «Wie versuchen so gut, wie möglich, Alternativen zu finden», sagt Briner und sieht die Anpassung als eine Investition in die Zukunft.



Die grossen und kleinen Besucher scheinen die Massnahmen und Restriktionen kaum zu stören. Zeitweise ist das Museum so lebendig und lebensfroh, dass man die begleitenden Umstände vergisst und mit auf Entdeckungstour möchte. «Ich bin vor allem wegen meines Sohnes hier», sagt eine Mutter und nickt schmunzelnd zu ihrem kleinen Bub, der seinen Vater an der Hand zum Bären im Foyer zerrt. «Er liebt das Museum.» Den kleinen grossen Andrang am Eröffnungstag scheint auch Briner erwartet zu haben und nachvollziehen zu können. «Ein grosser Anteil unserer Besucher sind wiederkehrende. Wir sind in der Region recht stark im Alltag vieler Leute verankert», sagt er. Besonders bei Kindern bestehe ein enger emotionaler Bezug zu den Objekten im Museum. Es ist also wieder ein Stück Normalität und Alltag, das mit der Eröffnung der Museen in die Leben der Menschen und vor allem auch Kinder zurückkehrt.