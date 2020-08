Wie in Solothurn echtes italienisches Gelato entsteht

«Das Herzstück von meiner Glace ist die Fior di Latte», erklärt Paolo Ammendolia. Die Milchglace ist die Basis für jedes Gelato, das er macht. Davon produziert er immer gleich 60 Liter. Er steht in seiner Produktionsstätte, in seiner «Gelateria Pizzeria Italia» in der Nähe des Westbahnhofs. «Meine Fior di Latte besteht aus Milch und Rahm. Die genaue Zusammensetzung will ich aber nicht preisgeben», meint er augenzwinkernd. Das sei Berufsgeheimnis. Was er aber nicht zu seiner Milchglace hinzufügt: Wasser. «Das merkt man sofort, wenn man das Endprodukt isst», sagt er.

Der Familienbetrieb ist ein Stück Kalabrien Ammendolia Vater kommt ursprünglich aus Kalabrien und von dort kennt er die Gelato-Kultur. Der gelernte Polymechaniker Ammendolia eröffnete die «Gelateria Bar Italia» vor acht Jahren. Die ersten drei davon hat er nur Glace produziert. Seit fünf Jahren kann man auch Pizzas essen. Seit zwei Jahren hat er Joel Frey angestellt. Frey ist eigentlich Pizzaiolo, ist aber der Einzige, der in der Gelateria neben Ammendolia noch Glaces macht. «Wir sind ein Familienbetrieb und alle helfen irgendwie mit», sagt Ammendolia. Sein Vater Michele packt mit an und wenn sehr viel los sei, dann kämen auch seine Schwester und seine Frau. Seit er die Gelateria hat, hat er schon 60 bis 70 Glace-Sorten ausprobiert. «Ich habe auf Wunsch eines Gastes sogar mal eine Red-Bull-Glace produziert.» Die Glace habe er aber nicht lange in der Vitrine gehabt. «Schlecht hat es nicht geschmeckt, aber man kann es nicht mit einer anderen Glace kombinieren», erklärt er seine Entscheidung. Das Gleiche gelte beim Bier-Gelato. Heute verkauft er 22 Sorten – am besten würden sich die Klassiker verkaufen: «Schoggi, Stracciatella und Erdbeeren laufen gut. Die Ideen für eine Sorte holt er sich in seinen Ferien oder auch auf der «Fiera di Rimini», einer Messe rund um Gelati, Patisserie und Kaffee.

Eine Glace hat man schnell gemacht «Je nach Sorte habe ich innerhalb von wenigen Minuten eine Glace gemacht», so Ammendolia. Am meisten Zeit braucht er für die Vorbereitung und das Putzen der Geräte. «Hygiene ist sehr wichtig und ich putze oft länger, als ich eine Glace mache», so Ammendolia. «Für eine Bananen-Schoggi-Glace habe ich schon ein wenig länger, so zirka sechs bis sieben Minuten», sagt er, während er Bananen schält und in Ringe schneidet.