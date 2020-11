Welche der drei Geschichten ist erlogen?: Das Naturmuseum macht an der Aktion «Fantastic stories» mit

Das Herzstück der Museen sind ihre Sammlungen. Jedes Stück in einer Sammlung erzählt seine ganz einzigartige Geschichte – oftmals ohne je von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Nicht so am Nationalen Tag der Naturhistorischen Sammlungen vom 22. November 2020. Die Aktion «Fantastic stories» ist gestartet, mit dabei auch das Naturmuseum Solothurn.