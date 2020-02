Wegen Windböen: In Solothurn wird die Bööggin «Venus vo Salodurum» nicht angezündet

Eine Grazie von acht Metern Höhe und einem Gewicht von rund einer halben Tonne zierte ab Mittwoch Nachmittag den Märetplatz. Die Rede ist vom traditionellen Solothurner Böögg, respektive der Bööggin. Denn die Narrenzunft Honolulu hält sich in dieser Angelegenheit an eine exakte Fifty-Fifty-Geschlechterquote im Zweijahrestakt. Und heuer war mit der «Venus vo Salodurum», wie sie die Bööggiers der Narrenzunft Honolulu getauft haben, nun eben wieder ein weibliches Sujet an der Reihe.

«Wir haben jenes Thema umzusetzen versucht, mit dem sich Solothurn in diesem Jahr intensiv beschäftigt, nämlich das seiner 2000-jährigen Geschichte», sagte Chefbööggier Thomas Branger. Dabei wurden in rund 500 Mannstunden wie üblich raue Mengen an Holzwolle verbaut und durch eine Konstruktion mit «Hauptstamm», Holzlatten und Hühnergitter stabilisiert. Farbigen Säulen zieren den schön gearbeiteten Sockel.

Dieses Mal sind die Bööggiers aber auch unter die Schneider gegangen: «So haben wir die wunderbar elegante Tunika als römisches Oberschichtsgewand gestaltet», so Branger. «Es war eine Herausforderung, die Göttin der Liebe, der Schönheit und der Erotik angemessen darzustellen.»

Am Nachmittag glaubte Branger nicht, dass das Wetter dem Bööggverbrennen im Weg stehen könnte. Doch um kurz nach 17 Uhr kam dann die Nachricht, dass die Bööggin nicht in Flammen aufgehen wird. Aus Sicherheitsgründen haben die Organisatoren wegen der angekündigten starken Windböen beschlossen, die Bööggin nicht anzuzünden. Der «Trauermarsch» um die Figur herum wird um 20 Uhr aber dennoch stattfinden. (ak)